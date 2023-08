Calciomercato Milan – Chi è Azmoun: ruolo, dati e skills (Video)

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato. I rossoneri, in questa sessione estiva, hanno già messo a segno ben 8 colpi e potrebbero essere vicini al nono, con Pellegrino sempre più vicino. La dirigenza ha rivoluzionato la rosa alla ricerca dei giusti profili da mettere in mano a Stefano Pioli. Domani la prima partita contro il Bologna. Il Milan dovrà giocare tre competizioni, per questo i rossoneri potrebbero aver bisogno di altri pezzi. L'attacco, ad esempio, potrebbe aver bisogno di un altro giocatore. Okafor potrebbe non bastare come vice-Giroud considerando che Colombo potrebbe partire in prestito. Come riportato da la Bild un possibile obiettivo del calciomercato del Milan potrebbe essere Sardar Azmoun. Andiamo a vedere le giocate e le caratteristiche della punta del Bayer Leverkusen.