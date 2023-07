Serie A 2023/24, il calendario e le date del Milan | NEWS

Annunciato il calendario del nuovo campionato di Serie A: le giornate e le date per il Milan. Si parte col Bologna

(fonte:acmilan.com) - Una nuova stagione è alle porte, e adesso conosciamo le sue tappe. La Lega Serie A ha comunicato, in data odierna, il calendario del campionato 2023/24: da agosto a maggio, i rossoneri di Stefano Pioli saranno attesi da nove mesi di impegni importanti. Tra la conferma dell'asimmetria tra girone d'andata e ritorno, e un calendario che sarà interrotto soltanto dagli impegni delle nazionali, la Serie A 2023/24 del Milan partirà in trasferta contro il Bologna di Thiago Motta. A ruota, Milan-Torino alla 2ª giornata e Roma-Milan alla 3ª chiuderanno il primo blocco stagionale. Dopo la prima sosta, si ripartirà dal Derby contro l'Inter, in trasferta. Il ritorno parte con Milan-Roma (13/14 gennaio 2024) e si chiude con Milan-Salernitana (25/26 maggio 2024).