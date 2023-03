Serie A 2023/24, niente sosta invernale: in campo anche durante le feste

La Lega Serie A ha approvato nuove modifiche per il campionato 2023/24, con le squadre che scenderanno in campo anche durante le feste

Francesco Aliperta

Nonostante la stagione in corso debba ancora concludersi, inizia a prendere forma il calendario della Serie A 2023/24 con alcune importanti novità.

Se quest'anno le squadre hanno potuto sfruttare quasi due mesi di pausa per il Mondiale qatariota, per la prossima stagione non dovrebbe essere prevista una vera e propria sosta invernale. Le squadre di Serie A, infatti, scenderanno in campo sia sabato 23 dicembre, sia sabato 30. Ma non solo. Anche per il fine settimana dell'Epifania sono previste alcune partite, escludendo, però, le squadre coinvolte nella nuova versione della Supercoppa Italiana.

Nella giornata di ieri, l'assemblea di Lega Seria A ha approvato una modifica al format della prossima Supercoppa, che si svolgerà come lo scorso anno in Arabia Saudita. Saranno ben 4 le squadre a partecipare. Saranno le prime due classificate della Serie A e le due finaliste di Coppa Italia, con le semifinali da giocare il 4 e 5 gennaio 2024 e la finale prevista per l'8 gennaio 2024.

Le quattro squadre coinvolte salteranno il turno di campionato del 6-7 gennaio 2024. Lo recupereranno in un secondo momento. Per quanto riguarda la sosta invernale, infine, il calendario verrà ridimensionato in vista dell'Europeo 2024 che si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024, togliendo molti giorni di riposo ai tanti giocatori coinvolti.

