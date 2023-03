Calciomercato Milan – Ala destra, l’ultima intrigante idea del Diavolo

Nonostante la stagione sia in pieno svolgimento e che, dunque, il Milan di Stefano Pioli debba ancora capire come finirà il suo campionato e in quale competizione europea giocherà nella prossima stagione, ai piani alti di 'Casa Milan' si prova già a gettare le basi per le trattative di calciomercato da sviluppare nei prossimi mesi. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara sono pienamente operativi e pronti ad intavolare negoziati per giocatori importanti che possano fare al caso del Diavolo.