Scudetto al Napoli, Conte: “Futuro? Con De Laurentiis ottimo rapporto”

"Io e ADL siamo due vincenti, magari in maniera diversa"

L'allenatore salentino si è poi complimentato soprattutto con chi aveva vinto lo Scudetto due anni fa. "Chi ha partecipato alla vittoria di questi scudetti ha fatto qualcosa di unico. Vincere a Napoli è difficilissimo, significa che questi ragazzi hanno valori importanti, altrimenti non sarebbe capitato in così poco tempo. Trent'anni fa ce l'aveva fatta un certo Diego Armando Maradona, e solo qui si può capire cosa vuol dire per la gente. La situazione non era semplice, il Napoli non gioca sistematicamente per vincere".