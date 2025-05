Milan-Monza, ultima in rossonero per quattro calciatori. Saranno i soli?

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Monza, partita della 38^ e ultima giornata della Serie A 2024-2025 e, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si tratterà con sicurezza dell'ultima gara in rossonero per molti dei giocatori dell'attuale rosa a disposizione dell'allenatore Sérgio Conceição.