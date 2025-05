Milan, Tare subito operativo: due questioni prioritarie da sbrogliare

Milan, Tare tra scelta del tecnico e cessione di Reijnders — Ma l'olandese, che a marzo ha firmato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2030, è finito nel mirino del Manchester City, del Real Madrid e del Barcellona. Il Milan non sarebbe sorpreso, in particolare, se i 'Citizens' dovessero formalizzare la prossima settimana una prima offerta per il numero 14, ma, al contempo, il Diavolo non avrebbe intenzione di trasformarsi in un supermercato.

Per il quotidiano sportivo nazionale, a 'Casa Milan' ci sarebbe la volontà di trattenere gli elementi ritenuti cardini per il futuro o di cederne al massimo uno, se proprio non dovessero esserci le condizioni per tenerlo in rosa. Tare, poi, avrebbe intenzione di ricreare un gruppo squadra più italiano, che possa assimilare il DNA milanista, creare senso di appartenenza e di fedeltà ai colori ed alla maglia.

Il DS dovrà anche piazzare tanti esuberi. Su Saelemaekers ... — Ma il lavoro che attenderà Tare nel suo nuovo ruolo al Milan è davvero tanto. Perché gli acquisti saranno vari, ma le cessioni non saranno da meno. Dovrà piazzare tanti esuberi. C'è ottimismo sul riscatto di Pierre Kalulu da parte della Juventus per 14 milioni di euro più 3 di bonus. Da capire, però, quale sarà il futuro di Ismaël Bennacer, Yacine Adli, Tommaso Pobega, Noah Okafor, Devis Vásquez, Lorenzo Colombo e Álvaro Morata.

La Roma, poi, vorrebbe trattenere Alexis Saelemaekers, ma non ha ancora trovato l'accordo con il belga per poi andare a trattare con il Milan. Potrebbe rientrare, dunque, in rossonero (salta lo scambio con Tammy Abraham, che dovrebbe far ritorno in giallorosso per fine prestito) e, magari, restarci anche qualora rientri nel progetto tecnico del nuovo allenatore.