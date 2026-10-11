Sassuolo-Milan 1-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Mapei Stadium'

Cas Odenthal, giocatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' al fischio finale di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo, le parole di Odenthal post Milan

“Devo dire che Berardi mi dice sempre in allenamento che sono un bomber. Prima del corner mi ha detto «Vai bomber, fai gol»”.