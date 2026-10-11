Spazio alle dichiarazioni a caldo dopo il match del 'Mapei Stadium': i rossoneri arrivavano da una striscia di imbattibilità di 5 partite con 11 punti su 15

Alessia Scataglini
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Sassuolo-Milan 1-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Mapei Stadium'

Cas Odenthal, giocatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' al fischio finale di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo, le parole di Odenthal post Milan

Devo dire che Berardi mi dice sempre in allenamento che sono un bomber. Prima del corner mi ha detto «Vai bomber, fai gol»”.
Calciomercato AC Milan Nunez 22 aprile 2026-56

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