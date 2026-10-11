Spazio alle dichiarazioni a caldo dopo il match del 'Mapei Stadium': i rossoneri arrivavano da una striscia di imbattibilità di 5 partite con 11 punti su 15
Sassuolo-Milan 1-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Mapei Stadium'
Cas Odenthal, giocatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' al fischio finale di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sassuolo, le parole di Odenthal post Milan“Devo dire che Berardi mi dice sempre in allenamento che sono un bomber. Prima del corner mi ha detto «Vai bomber, fai gol»”.
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