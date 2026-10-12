Ecco voti e giudizi a confronto tra 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola e le pagelle stilate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'

Daniele Triolo
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Sassuolo-Milan 1-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Mapei Stadium'

LA PARTITA

I voti di Sassuolo-Milan 1-1: pagelle a confronto Gazzetta vs PianetaMilan

Al rientro in campionato dopo la lunga sosta Nazionali, il Milan di Rúben Amorim - che belle sensazioni aveva lasciato dopo il 3-0 al Lecce a 'San Siro' - non va oltre il pareggio (1-1) in casa del Sassuolo di Alberto Aquilani. Al vantaggio dei rossoneri, siglato da Adrien Rabiot al 63' ha risposto al 68' Cas Odenthal. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.
Le pagelle di Sassuolo-Milan 1-1, partita della 6^ giornata della Serie A 2026-2027, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola

Il tabellino sintetico del match

Marcatori: 63' Rabiot (M), 68' Odenthal (S)

Il Top per la Gazzetta: Adrien Rabiot

Il Flop per la Gazzetta: Samuel Chukwueze

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti

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