Dagli spalti del Mapei stadium di Reggio Emili si scorge un ospite inaspettato: presente Stefano Pioli per Sassuolo-Milan
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Il Milan è sceso nuovamente in campo in questi minuti, dopo alcune settimane di stop causa Nazionali, contro il Sassuolo di Aquilani. Sugli spalti è presente anche un volto molto noto ai tifosi rossoneri: Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, è presente a Reggio Emilia.
Milan, Pioli allo stadioProprio su quel terreno di gioco, infatti, il 22 maggio del 2022 Pioli guidò il Milan alla conquista del 19esimo scudetto della storia del club. Una giornata memorabile per tutti i tifosi rossoneri, con il cavolo capace di battere il Sassuolo con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Giroud e al sigillo finale di Franck Kessie.
Quel successo consegnò al Milan il titolo di Campione d'Italia al termine di una stagione a dir poco straordinaria, culminata con la vittoria del tricolore. Oggi a distanza di quattro anni da quella giornata, il Mapei stadium riporta Pioli a contatto con uno dei momenti più significativi della sua carriera.
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