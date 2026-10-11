Il Milan è sceso nuovamente in campo in questi minuti, dopo alcune settimane di stop causa Nazionali, contro il Sassuolo di Aquilani. Sugli spalti è presente anche un volto molto noto ai tifosi rossoneri: Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, è presente a Reggio Emilia.

Milan, Pioli allo stadio

Proprio su quel terreno di gioco, infatti,. Una giornata memorabile per tutti i tifosi rossoneri, con il cavolo capace di battere il Sassuolo con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Giroud e al sigillo finale di Franck Kessie.

Quel successo consegnò al Milan il titolo di Campione d'Italia al termine di una stagione a dir poco straordinaria, culminata con la vittoria del tricolore. Oggi a distanza di quattro anni da quella giornata, il Mapei stadium riporta Pioli a contatto con uno dei momenti più significativi della sua carriera.