Sassuolo-Milan, occhio ai cartellini per Theo Hernandez e Kessie

SASSUOLO MILAN ULTIME NEWS – Occhio ai cartellini per Theo Hernandez e Franck Kessie, diffidati e a rischio squalifica nelle prossime gare. Il Milan deve tenere d’occhio, dunque, anche ad altri fattori. Perché le assenze si stanno già facendo sentire abbastanza e perdere anche solo per una gara due big del calibro del francese e dell’ivoriano sarebbe un duro colpo. Sull’out mancino, infatti, Dalot ha mostrato qualche difficoltà, mentre in mezzo al campo c’è già Bennacer in infermeria. Dunque, se dovesse mancare Kessie il Milan dovrebbe giocare con Krunic e Tonali.

