Calciomercato Milan – Maldini, 3 idee per la difesa: i prezzi si abbassano | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La difesa del Milan sta vivendo un momento di emergenza. Stefano Pioli al termine della gara pareggiata contro il Genoa mercoledì sera lo ha fatto capire a chiare lettere: la sua squadra deve tornare a subire meno gol, perché in queste ultime partite ne ha presi decisamente troppi. E in effetti i rossoneri non sembrano essere più la squadra imperforabile delle prime giornate di campionato, anche perché oltre alla stanchezza e qualche momento di disattenzione ci si è messa anche la sfortuna.

Gli stop di Simon Kjaer – improbabile il suo recupero contro il Sassuolo, da capire contro la Lazio – e di Matteo Gabbia, hanno costretto Stefano Pioli ha lanciare Pierre Kalulu, che fino a poche gare fa sembrava un oggetto misterioso. Gli acciacchi muscolari hanno tenuto fuori Theo Hernandez contro i liguri, ma a Reggio Emilia ci sarà. Anche Romagnoli ha finito il match di Marassi con un indurimento muscolare, ma come ha detto il tecnico emiliano è il momento di stringere i denti e il capitano non si tirerà indietro.

Una difficoltà del reparto difensivo che non possono che far riflettere negli uffici di via Aldo Rossi. Forse quel qualcosa che non si è fatto gli ultimi giorni di mercato andrà fatto per forza di cose a gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, Paolo Maldini e gli uomini di mercato di casa Milan starebbero sfogliando la margherita e avrebbero messo nel mirino 3 profili, da cui ne uscirà con ogni probabilità almeno uno. I nomi sono quelli noti e di cui si parla ormai da settimane: Matteo Lovato del Verona, Mohamed Simakan del Strasburgo e Ozan Kabak dello Schalke 04.

Secondo il quotidiano romano, i prezzi dei 3 difensori si sarebbero abbassati rispetto alle cifre ipotizzate negli scorsi mesi. Sul turco che milita in Germania, pesa in questo momento la classifica dello Schalke, alle prese con i dolori dell’ultimo posto e il raggiungimento della prima vittoria che in campionato che stenta ad arrivare. Per tutti, insomma, si parla di un esborso intorno ai 15-20 milioni, con pagamenti che potrebbero essere dilazionati attraverso formule quali prestiti con diritto oppure con obbligo.

La sensazione è che il Milan almeno un colpo in difesa lo farà. Ma potrebbe anche essere più di uno ad arrivare. Duarte, infatti, non rientra più nei piani rossoneri ed è dato in partenza. Stesso discorso per Musacchio che potrebbe anticipare di 6 mesi la scadenza del contratto.

CALCIOMERCATO MILAN: MALDINI VUOLE IL PAPU GOMEZ: ECCO IL PIANO>>>