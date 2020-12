Calciomercato Milan – Passi avanti per Simakan: è il primo obiettivo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha scelto Mohamed Simakan per rinforzare il proprio reparto difensivo in vista di gennaio. Gli infortuni di Kjaer e Gabbia hanno convinto la dirigenza rossonera a spingere in vista della finestra di riparazione che inizierà ufficialmente tra circa un paio di settimane. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il club rossonero avrebbe raggiunto l’intesa totale con il difensore centrale dello Strasburgo sulla base di un contratto quinquennale. Manca, tuttavia, l’accordo col club che chiede 20 milioni. Il Milan vorrebbe limare la richiesta ai 15 milioni che, per altro, aveva già offerto nelle ultime ore di mercato estivo. L’intesa totale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

