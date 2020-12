Sassuolo-Milan, Theo Hernandez ha smaltito il problema muscolare

SASSUOLO MILAN ULTIME NEWS – Come riportato da Sky Sport, Theo Hernandez ha smaltito il problema muscolare e ci sarà contro i neroverdi. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, il laterale francese ha smaltito l’affaticamento al flessore che gli ha impedito di scendere in campo nella sfida di ieri contro il Genoa. Il laterale francese sarà quindi regolarmente in campo nella sfida di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Ancora da valutare Ibrahimovic e Kjaer che oggi si sono allenati a parte.

