Genoa-Milan, le condizioni di Theo Hernandez

GENOA MILAN ULTIME NEWS – Il terzino rossonero Theo Hernandez non è stato impiegato questa sera a Genova contro i liguri. Al suo posto ha giocato Diogo Dalot, poiché, come appreso dalla nostra redazione, il laterale francese ha accusato un leggero risentimento al flessore. In via precauzionale lo staff medico rossonero ha dato indicazione di non far giocare l’ex Real Madrid.

