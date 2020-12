Genoa-Milan, Pioli: “Iniziamo a subire troppi gol. Rinnovo? Sto bene così”

Genoa-Milan, le dichiarazioni post-partita di Pioli a ‘DAZN’

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine di Genoa-Milan, match della 12^ giornata di Serie A disputatosi a ‘Marassi‘. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Sul match: “Pareggio in un campo complicato. Ci hanno chiuso tanti spazi e nel primo tempo non abbiamo sfruttato l’occasione che abbiamo avuto. Lì sarebbe cambiata la gara”.

Sul pareggio: “Anche oggi abbiamo subito 2 gol ma abbiamo concesso poco. I gol subiti stanno diventando troppi, oggi errori nostri dove non abbiamo marcato bene. Gara fallosa, con tanti errori tecnici. Un avversario ostico, abbiamo cercato di vincere”.

Sugli assenti: “Ma è chiaro che quando hai fuori 5-6 giocatori cambiano le caratteristiche, ma questo è il nostro momento. Ora dobbiamo stringere i denti e i ragazzi lo stanno facendo. Chi ha giocato ha dimostrato di essere all’altezza, nonostante qualche errore”.

Su Theo Hernandez e la sua assenza: “I nostri avversari l’avevano preparata bene con Ghiglione che ci aspettava su quella fascia. Sarebbe stata difficile anche con Theo. Siamo stati dentro la partita, le assenze ci sono ma la squadra risponde bene mettendo l’anima e la qualità”.

Su Tonali: “Non faccio differenza tra centrocampo a 2 o a 3. Lui è un centrocampista completo. Oggi c’erano pochi spazi, ma ha le qualità per inserirsi, per impostare e per recuperare palloni”.

Sul mercato di gennaio: “Non credo che le prossime 2 partite ci diranno le nostre prospettive. Sappiamo che non andiamo in Champions da tanti anni e vogliamo arrivare tra le prime 4. Lavoriamo duramente e non pensiamo al mercato. Recuperiamo le energie, ma sappiamo che siamo all’inizio della salita”.

Un regalo di Natale: “Vorrei delle prestazioni positive nelle prossime due gare. Dobbiamo ottenere il massimo. Il mio rinnovo? No, sto benissimo così e sono contento di allenare questo gruppo”.

