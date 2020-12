Calciomercato Milan – Ufficiale, Szoboszlai passa al RB Lipsia

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come prevedibile, Dominik Szoboszlai si è trasferito dal RB Salisburgo al RB Lipsia. Il talento ungherese classe 2000 ha dimostrato di essere davvero troppo forte per poter portare al gruppo RedBull solo i 25 milioni della clausola rescissoria. Così, si è trasferito al Lipsia, che lo terrà probabilmente almeno fino a fine stagione per poi rivenderlo a cifre molto più alte. Di fatto, un annullamento della clausola. L’ungherese ha firmato un contratto fino al 2025. Alla fine, Szoboszlai non è stato neanche venduto per i 25 milioni della clausola, ma per 20 milioni più il 20% della futura rivendita, che potrebbe essere comunque a cifre non troppo alte per accontentare la volontà del giocatore di essere ceduto. Al Lipsia indosserà la maglia numero 17. Il Milan lo ha seguito per molto tempo, ma adesso deve provare ad aggiudicarselo la prossima estate.

