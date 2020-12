Calciomercato Milan – Maldini pesca a sorpresa dal Barcellona | News

Calciomercato A.C. Milan: Maldini, colpo in casa Barça?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, non lo ammetterà mai. Ma tutti, in casa rossonera, cominciano a ‘fare la bocca’ all’eventualità di lottare per lo Scudetto a fine stagione. Per far sì che tutto ciò non resti soltanto un sogno, però, il Diavolo ha bisogno di rinforzi.

La rosa a disposizione di Stefano Pioli, infatti, è quasi ridotta all’osso per via dei tanti infortuni. La difesa ed il centrocampo sono i reparti che, al momento, più di tutti, necessitano di forze fresche. Come agirà, dunque, Maldini nel calciomercato del Milan di gennaio?

I rossoneri si muoveranno per la difesa, forse per un vice di Zlatan Ibrahimović. In particolare, però, visto l’infortunio di Ismaël Bennacer e la non perfetta adattabilità di Rade Krunić al ruolo di mediano, Maldini sta pensando di acquistare anche un centrocampista. L’ultimo nome scritto sul taccuino del club di Via Aldo Rossi è quello di Riqui Puig.

Classe 1999, ‘canterano‘ del Barcellona, cresciuto a ‘La Masia‘, Puig è ai margini del progetto tecnico di Ronald Koeman in Catalogna. In questa stagione, finora, ha giocato appena 77′ suddivisi in 4 presenze tra Champions League e Liga spagnola. Il tecnico del Barça, addirittura, lo ha accusato di essere una talpa all’interno dello spogliatoio.

Motivo per cui, a gennaio, Riqui Puig potrebbe andare via. Maldini ha fiutato il colpo per il calciomercato del Milan. Centrocampista di talento assoluto e dalla classe cristallina, il numero 12 blaugrana ha attirato su di sé l’interesse di molte società, in Spagna ed in Europa. Ma il Milan può sfruttare gli ottimi uffici con il Barcellona per intavolare un’operazione interessante.

Puig in rossonero, per esempio, potrebbe finirci in un'operazione come quella che, nel 2014, portò Álvaro Morata dal Real Madrid alla Juventus. Ovvero, con il Barça che manterrebbe il diritto di riacquisto sul cartellino del calciatore. L'offerta del Milan, si dice, sarebbe quella di un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto a 13 milioni di euro.