Calciomercato Milan – Gomez via dall’Atalanta? Tutta la verità | PM News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il futuro di Gomez

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Quale sarà il futuro del Papu Gomez? Il mistero è ancora tutto da risolvere. Di sicuro è rottura totale tra l’argentino e l’Atalanta, con la società che si è schierata dalla parte del tecnico Gian Piero Gasperini. Ricordiamo che Gomez non è stato convocato per la gara contro la Roma, partita vinta dai neroazzurri per 4 a 1 grazie a un super Ilicic.

In tanti ipotizzano una permanenza in Italia del Papu, con Milan, Inter, Roma, Napoli e PSG interessate. Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato così prima del fischio d’inizio della partita contro il Sassuolo: “E’ un calciatore molto forte, ma è dell’Atalanta. E’ una questione che non ci riguarda. Frattura? Non so se sia così netta”.

Ma come stanno veramente le cose? Il Milan è interessato a Gomez, così come le altre squadre, ma la sua cessione sarà tutt’altro che scontata. Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, fonti interne all’Atalanta ci parlano di un Gomez che non è sul mercato, ribadendo la volontà della società di non cedere il suo capitano. La volontà della proprietà sarebbe quella di ricucire lo strappo, ma in caso contrario serviranno tra i 12 e i 15 milioni di euro per far partire l’argentino.

La volontà di Gomez è quella di cambiare aria, ma i desideri Papu contrastano con quelli dell'Atalanta, che non ha nessuna intenzione di svendere il suo gioiello. Il Milan dunque dovrà decidere se affondare davvero il colpo, facendo leva sulla volontà del giocatore, oppure rinunciare ad un acquisto oneroso per un calciatore di 32 anni. Vedremo cosa succederà, ma Maldini e Massara sono alla finestra per cogliere questa eventuale opportunità di mercato. Il Milan, per puntare in alto, ha bisogno di giocatori come il Papu Gomez.