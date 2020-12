Sassuolo-Milan, ecco il punteggio più frequente / Serie A News

Sassuolo-Milan, il punteggio più frequente

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mancano pochissimi minuti al fischio d’inizio di Sassuolo-Milan, match valido per la 13^ giornata di Serie A. Una partita ad alta quota: i rossoneri vogliono mantenere la testa in classifica, i neroverdi vogliono continuare a stupire. Ma qual è il punteggio più frequente tra le due formazioni? E’ la vittoria per 2-1 del Diavolo, esito di tre precedenti, l’ultimo proprio nella sfida più recente dello scorso luglio. Segui con noi la diretta testuale del match! >>>