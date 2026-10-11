Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Milan, le parole di Amorim

"Quando non vinciamo non siamo mai soddisfatti. Dobbiamo migliorare ancora tanto, ma qualcosa si è visto. Volevamo spingere di più. Meritavamo il vantaggio, ma dopo il gol avremmo dovuto controllare meglio la partita. Non possiamo subire gol così da calcio d'angolo".

Sull'approccio dopo il vantaggio: "Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino al gol, invece abbiamo messo la partita sulle transizioni. A volte è una questione di mentalità: bisogna continuare a spingere dopo il gol, perché altrimenti l'avversario reagisce".

Sull'infortunio di Gabbia: "Non so ancora la tipologia o l'entità dell'infortunio di Gabbia. Matteo è un giocatore fondamentale per questo gruppo, a prescindere dalla sua titolarità. Mi dispiace per il ragazzo, ho visto tutto il dolore sul suo volto".

Sull'attacco alla profondità: "Stiamo lavorando sulla costruzione e forse in qualche fase della partita si vede. Dobbiamo lavorare meglio sulle costruzioni nell'ultimo terzo di campo. Il Sassuolo è riuscito a chiuderci bene. La profondità è uno degli ultimi step per essere più pericolosi".

Sul modulo: "Difesa a tre o a quattro? Alla fine sono gli stessi giocatore. Quando giochiamo a quattro siamo un po' più aperti e i centrocampisti possono spingere di più, è per questo che oggi siamo partiti così".