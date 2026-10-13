L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale - oggi apprezzato talent per 'Sky Sport' - ha parlato della prestazione del Milan e nello specifico del francese
Sassuolo-Milan 1-1, i tifosi: "Vergognosi, che sofferenza". Chukwueze il più criticato sui social
Intervenuto a Sky nel post-partita, Giuseppe Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale italiana, ha parlato così del pareggio del Milan in casa del Sassuolo: "E' un'occasione persa. Una squadra come il Milan, dopo essere passata in vantaggio, deve riuscire a mantenerlo e invece è da quel momento che è andato in difficoltà. Ha preso gol da angolo e poi non è più riuscito a ribaltare la partita".
Bergomi ha condannato la bassa concentrazione del Milan che dopo aver segnato al Sassuolo, riesce a prendere gol solo dopo 5 minuti e da quel momento non riesce più a creare occasioni. 'Lo Zio' ha continuato dicendo: "Il Milan sviluppa bene quando va sugli esterni, mentre fa fatica quando va centralmente e quindi fanno fatica a innescare gli attaccanti. Rabiot? Rabiot è sempre decisivo, ovunque viene schierato fa sempre bene. E' un giocatore box-to-box. Rabiot è l'uomo migliore che ha il Milan".
Le parole di Rabiot a Sky dopo Sassuolo-MilanLe parole a Sky di Rabiot, centrocampista del Milan, sono parole di amarezza per il pareggio ma anche di incoraggiamento per le prossime partite che il Milan dovrà affrontare.
Questo il commento di Adrien Rabiot a Sky dopo l'1-1 del Milan contro il Sassuolo: "Facciamo delle buone cose e poi ogni tanto non facciamo bene quello che dovremmo fare. Sono cose difficili da capire, dobbiamo rivedere la partita e analizzare tutto. Secondo me abbiamo fatto una buona gara, ma potevamo fare molto meglio per i giocatori che abbiamo e per come abbiamo lavorato in settimana".
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