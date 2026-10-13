Intervenuto a Sky nel post-partita, Giuseppe Bergomi, ex difensore di Inter e Nazionale italiana, ha parlato così del pareggio del Milan in casa del Sassuolo: "E' un'occasione persa. Una squadra come il Milan, dopo essere passata in vantaggio, deve riuscire a mantenerlo e invece è da quel momento che è andato in difficoltà. Ha preso gol da angolo e poi non è più riuscito a ribaltare la partita".

Bergomi ha condannato la bassa concentrazione del Milan che dopo aver segnato al Sassuolo, riesce a prendere gol solo dopo 5 minuti e da quel momento non riesce più a creare occasioni. 'Lo Zio' ha continuato dicendo: "Il Milan sviluppa bene quando va sugli esterni, mentre fa fatica quando va centralmente e quindi fanno fatica a innescare gli attaccanti. Rabiot? Rabiot è sempre decisivo, ovunque viene schierato fa sempre bene. E' un giocatore box-to-box. Rabiot è l'uomo migliore che ha il Milan".

Le parole di Rabiot a Sky dopo Sassuolo-Milan

, centrocampista del Milan, sono parole di amarezza per il pareggio ma anche di incoraggiamento per le prossime partite che il Milan dovrà affrontare.

Questo il commento di Adrien Rabiot a Sky dopo l'1-1 del Milan contro il Sassuolo: "Facciamo delle buone cose e poi ogni tanto non facciamo bene quello che dovremmo fare. Sono cose difficili da capire, dobbiamo rivedere la partita e analizzare tutto. Secondo me abbiamo fatto una buona gara, ma potevamo fare molto meglio per i giocatori che abbiamo e per come abbiamo lavorato in settimana".

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Infine Rabiot conclude sottolineando la quantità di gol subiti dal Milan in occasione di cross e calci piazzati: "Non possiamo prendere gol così, perché è una situazione su cui lavoriamo quasi ogni giorno. Sono dettagli, ma alla fine secondo me abbiamo perso due punti".