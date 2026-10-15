Spazio alle dichiarazioni post-partita alla 'Red Bull Arena': il prossimo impegno del Milan sarà giovedì 22 ottobre alle ore 21:00, in casa del Bournemouth
RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'
Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di RB Salisburgo-Milan, partita della 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Salisburgo-Milan, le parole di PavlovicSulla partita: "Abbiamo avuto un po' di problemi nelle ultime partite davanti alla porta. Non creavamo tante occasioni. Stasera ne abbiamo avute tante: abbiamo giocato un bel calcio".
Su Cisse: "Non mi aspettavo questo impatto, devo essere onesto. E’ davvero un bravo ragazzo, lavora tanto ogni giorno e sono molto contento per lui".
Su cosa serve al Milan: "Dobbiamo sempre vincere i duelli, creare occasioni e non sbagliare davanti alla porta. Sono queste le tre cose che dobbiamo fare sempre. Se facciamo così, siamo forti".
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