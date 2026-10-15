Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di RB Salisburgo-Milan, partita della 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si è svolta alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Salisburgo-Milan, le parole di Pavlovic

"Abbiamo avuto un po' di problemi nelle ultime partite davanti alla porta. Non creavamo tante occasioni. Stasera ne abbiamo avute tante: abbiamo giocato un bel calcio".

Su Cisse: "Non mi aspettavo questo impatto, devo essere onesto. E’ davvero un bravo ragazzo, lavora tanto ogni giorno e sono molto contento per lui".

Su cosa serve al Milan: "Dobbiamo sempre vincere i duelli, creare occasioni e non sbagliare davanti alla porta. Sono queste le tre cose che dobbiamo fare sempre. Se facciamo così, siamo forti".