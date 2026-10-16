Amorim ha scelto il jolly perfetto per il Milan: spunta il top player del Barcellona per la difesa

Calciomercato Milan: suggestione Koundé dal Barcellona. L'analisi economica del classe 1998, la concorrenza estera e l'impatto nella difesa a tre o a quattro

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un rinforzo importante per la difesa: occhio al profilo di Jules Koundé. Come riportato da calciomercato.com negli ultimi mesi il difensore francese è stato sempre meno usato dal Barcellona.

Già nelle passate sessioni, Koundé era stato accostato a ipotetici trasferimenti all’estero con Arsenal, Chelsea, Manchester United e Liverpool molto interessate. In futuro potrebbe tornare un nome caldo soprattutto se il francese dovesse aprire alla cessione. In Serie A sarebbe un profilo perfetto per Inter e Milan.

I dettagli economici dell'affare e la valutazione di Transfermarkt

Sarebbe comunque un'operazione molto complessa per il Milan a partire dai costi complessivi del cartellino e dell'ingaggio:
  • Lo stipendio del francese: guadagna 6,5 milioni di euro netti a stagione e ha il contratto in scadenza nel 2030.
  • Il prezzo del cartellino: il Barcellona chiederà molto per cederlo e il sito specializzato Transfermarkt lo valuta ad oggi circa 55 milioni di euro.
  • La carta d'identità e lo storico: sarebbe un investimento pesante per un difensore non più molto giovane (classe 1998) e che in carriera ha sofferto di problemi muscolari.

Certo, ci sarebbe da superare una grande concorrenza e in più Koundé si dovrebbe accontentare di cifre più basse rispetto a quelle che percepisce in Spagna. Al momento, quindi, sembra una trattativa di mercato molto complessa.

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L'impatto tattico: tre ruoli in uno per Rúben Amorim

A livello tattico non ci sarebbero dubbi: Koundé sarebbe davvero il calciatore ideale, il pezzo mancante per la retroguardia di Rúben Amorim sia se si dovesse giocare con la difesa a tre, sia con la difesa a quattro. Il francese è un difensore veloce, bravo a impostare e aggressivo nell'anticipo contro gli attaccanti avversari.

Per il Milan sarebbe davvero ideale anche tatticamente: potrebbe coprire tre ruoli in uno.

  • Il difensore centrale della difesa a quattro.
  • Il braccetto di centro-destra nella linea a tre.
  • Il terzino destro bloccato di una difesa a quattro.

A quel punto si potrebbe anche giustificare un investimento economico che sarebbe molto esoso per le casse del club rossonero.

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