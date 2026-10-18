Mercato Milan, nuovi contatti per Gonçalo Inácio. E spunta un altro profilo importante

Con l'infortunio di Matteo Gabbia che starà fuori dal campo per almeno tre mesi, il Milan dovrebbe cercare di chiudere per un nuovo difensore centrale già a gennaio. Per il sito "calciomercato.com" ci sono due profili su cui potrebbe lavorare la dirigenza rossonera.

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Il primo obiettivo: il ritorno di fiamma per Gonçalo Inácio

Il primo nome resta sempre quello di Gonçalo Inácio , difensore classe 2001 dello Sporting che è stato vicino al Diavolo già negli ultimi giorni del mercato estivo. Secondo il sito un'offerta anche superiore ai 40 milioni di euro potrebbe non bastare.

Si sarebbero riattivati i contatti negli ultimi giorni con gli agenti del portoghese, ribadendo di come il Milan proverà a fare un altro tentativo a gennaio. Il calciatore sarebbe molto favorevole al trasferimento.

La suggestione Kim Min-jae dal Bayern Monaco

L'altro nome è quello di Kim Min-jae , difensore centrale del Bayern Monaco. Il Milan avrebbe preso informazioni con agenti e intermediari e guarderebbe con interesse ai primi sviluppi: il profilo dell'ex Napoli piacerebbe molto ad Amorim, ma servirebbero condizioni economiche favorevoli per cercare il trasferimento.

Kim Min-jae è del 1996 e guadagna una cifra importante, ovvero 6,4 milioni di euro netti e potrebbe costare una trentina di milioni di euro. Ha grande esperienza anche in Italia vista la sua splendida avventura con la maglia del Napoli.

L'analisi tattica: come si integrerebbero nel modulo di Amorim

Kim Min-jae (Bayern Monaco): Per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim potrebbe essere veramente un colpo da novanta: Kim è un difensore centrale moderno che sa fare tutto, impostare dal basso, giocare aggressivo e in anticipo.

Per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim potrebbe essere veramente un colpo da novanta: Kim è un difensore centrale moderno che sa fare tutto, impostare dal basso, giocare aggressivo e in anticipo. Gonçalo Inácio (Sporting): È più giovane e ha già lavorato in passato con Ruben Amorim proprio allo Sporting: il portoghese è bravissimo a impostare dal basso e potrebbe essere il playmaker difensivo che in questo momento manca al Milan. In più sa essere aggressivo anticipando gli attaccanti avversari e sa avanzare palla al piede molto bene.

Entrambi sarebbero colpi importanti sia a livello economico, sia a livello tattico.