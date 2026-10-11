Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Milan, le parole di Rabiot

"Abbiamo fatto delle cose buone, ma dopo il gol Mike ci aveva già salvato un paio di volte. Prendere gol su calcio piazzato non va bene. Sono cose difficili da capire, dobbiamo metterci ad analizzare tutto. E' stata una buona partita, ma avremmo potuto fare meglio. Il Sassuolo ha qualità, non è mai semplice contro di loro. Alla fine perdiamo due punti".

Sull'identità della squadra: "Ci adattiamo agli avversari. In settimana il lavoro cambia in base alla squadra che affronteremo. Avere delle alternative è una cosa buona, possiamo giocare sia a tre che a quattro, ma dobbiamo lavorarci. Stasera abbiamo sbagliato anche le cose facili: così non va".