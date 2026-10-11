Spazio alle dichiarazioni pre-partita al 'Mapei Stadium': i neroverdi di Alberto Aquilani navigano per il momento a metà classifica con 7 punti in 5 partite

Alessia Scataglini
- Milano

Fedde Leysen, giocatore neroverde, ha parlato a 'Sky Sport' nel pre-partita di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo, le parole di Leysen

"Abbiamo giocato bene contro il Monza, non abbiamo ottenuto quanto meritavamo ma ora dobbiamo voltare pagina. Giochiamo contro un'ottima squadra con tanti giocatori di qualità, conosciamo i nostri punti di forza e lotteremo con quello che abbiamo"

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