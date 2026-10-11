Spazio alle dichiarazioni a caldo dopo il match del 'Mapei Stadium': i rossoneri arrivavano da una striscia di imbattibilità di 5 partite con 11 punti su 15
Sassuolo-Milan 1-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Mapei Stadium'
Cas Odenthal, difensore neroverde, ha parlato a 'Sky Sport' al fischio finale di Sassuolo-Milan, sfida valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sassuolo-Milan, le parole di Odenthal
“Il merito è del mister, le scelte le fa lui. Il Milan è una squadra forte, ma noi abbiamo difeso bene. Sono felice di aver fatto gol”.
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