Sassuolo, De Zerbi: “Locatelli? Così forte non ce lo aspettavamo”

De Zerbi esalta Locatelli

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Intervistato da DAZN, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, ha speso parole al miele per Manuel Locatelli, centrocampista ex Milan: “Locatelli è un ragazzo intelligentissimo. Io non credo che noi abbiamo grandi meriti, era già un giocatore prima di venire da noi. Il merito grande è dei compagni che l’hanno un pochino registrato. Lui è intelligente, l’ha capito e quando ha voluto svoltare è diventato quel calciatore che adesso ci lascia a bocca aperta. Così forte non ce lo aspettavamo. Lui dovrà fare in futuro il protagonista ovunque andrà, non deve andare a fare numero”.

INTANTO BONERA HA FATTO IL PUNTO SULLE CONDIZIONI DI LEAO E REBIC>>>