Napoli-Milan, Bonera: “Rebic non al 100%. Leao? Infortunio non ci voleva”

Bonera in conferenza stampa su Rebic e Leao

CONFERENZA MILAN BONERA – Domani sera, ore 20:45, c’è Napoli-Milan al San Paolo. Oggi in conferenza stampa ha parlato Daniele Bonera, che sostituirà Stefano Pioli sulla panchina rossonera: le sue parole su Ante Rebic e Rafael Leao. “Rebic? È un giocatore importante. Deve avere una buona condizione. Ha caratteristiche che richiedono che sia veloce e potente. Sappiamo che non è al 100%, ma sappiamo essere importante. L’infortunio di Leao non ci voleva, ma abbiamo soluzioni”, ha dichiarato Bonera.

INTANTO RAIOLA PROVOCA IL MILAN: ECCO LE SUE PAROLE>>>