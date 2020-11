Milan, senti Raiola: “Ibrahimovic è il 90% della squadra: l’ha resuscitata”

Raiola parla di Ibrahimovic!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il procuratore italo-olandese Mino Raiola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic al periodico ‘De Volkstrant’. Le sue parole: “Ibrahimovic è il novanta per cento del Milan. Quanto può giocare? Fin quando non esce dal campo in barella. Può continuare fino a 50 anni, ma vuole giocare solo ai massimi livelli. Guardate come ha resuscitato tutto il Milan. Il suo segreto? Conosce bene il suo corpo, il modo in cui vive lo sport è una scienza esatta”.

Sugli anni di Ibra in MLS: “Quegli anni sono stati un peccato. Voleva vivere lì con la famiglia, ma c’erano delle difficoltà. Loro non volevano vincere quanto lui. Anche se gioca a un gioco per computer, Zlatan deve vincere. È molto autocritico, il fallimento non gli si addice. E guardate la sua carriera: dov’era il PSG prima di lui? Dov’era il Milan? È lui che stabilisce gli standard con cui le squadre in cui gioca si confronteranno negli anni a venire”.

