Conferenza Napoli-Milan, Bonera parla alla vigilia del match | LIVE News

CONFERENZA MILAN BONERA

LIVE: le parole di Bonera alla vigilia di Napoli-Milan

Quasi tutto pronto, a Milanello, per la conferenza stampa di Bonera alla vigilia di Napoli-Milan, 8^ giornata di Serie A.

CONFERENZA BONERA – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al centro sportivo di Milanello dove tra poco, alle ore 14:00, il collaboratore tecnico rossonero Daniele Bonera introdurrà in conferenza stampa i temi principali di Napoli-Milan. La gara, valida per l’ 8^ giornata di Serie A, si disputerà domani sera, alle ore 20:45, allo stadio San Paolo. Restate con noi per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di Bonera in conferenza sulla partita di domani.

8^ GIORNATA SERIE A: DOVE VEDERE LE PARTITE SU SKY E DAZN >>>

MILAN IN TV, LA GUIDA: LE PARTITE DEI ROSSONERI SU SKY E DAZN >>>