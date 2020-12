Sampdoria-Milan, i precedenti tra le due squadre / Serie A News

Sampdoria-Milan, i precedenti in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mancano poche ore al posticipo domenicale della 10^ giornata di Serie A. Sampdoria e Milan in campo per obiettivi diversi. I blucerchiati vogliono tornare alla vittoria dopo 4 partite, mentre i rossoneri puntano a consolidare il primato in classifica. Sarà la sfida numero 125 tra i due club: i precedenti parlano a favore del Diavolo, vittorioso in 64 occasioni contro le 30 dei genovesi. A chiudere il bilancio 30 pareggi. Solo contro l’Inter (69) la Sampdoria ha perso di più. Non sai dove vedere la partita? Ecco la nostra guida tv >>>