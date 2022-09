Sampdoria-Milan, Giampaolo: “L’arbitro ha fischiato a senso unico”

Se è soddisfatto della Sampdoria: "Sono incazzato, non soddisfatto, perché questa era una partita dove potevamo fare risultato al cospetto di una squadra molto forte ma non solo nei valori tecnici, ma anche nella convinzione. Non mi è piaciuta la gestione arbitrale dopo l'espulsione di Leao. Da lì l'arbitro ha fischiato a senso unico. Rigore da rivedere, ammonizioni da rivedere. Partita gestita con un senso di sfida e no c' bisogno perché poi gli animi si alterano. Non mi è piaciuta la direzione arbitrale. Bisogna stare al di sopra secondo me e non provocare quelle che possono essere le reazioni degli allenatori e dei calciatori. Questo è un senso di rispetto nei confronti della classe arbitrale. Nessuno ha mai avuto problemi con me. La gestione è stata sbagliata. Il cartellino facile... Devi stare tranquillo, ma ci sono episodi in passato che Fabbri li ha gestiti così. Secondo me non c'è bisogno, il Milan è forte e non ha bisogno di nulla e la Samp deve essere rispettata".