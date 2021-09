Sampdoria-Inter 2-2: primo passo falso nerazzurro | Serie A News

Sampdoria-Inter, 'lunch match' della 3^ giornata della Serie A 2021-2022, è terminata 2-2. Nerazzurri due volte avanti e sempre rimontati

Primo passo falso dell'Inter di Simone Inzaghi, che pareggia 2-2 in casa della Sampdoria di Roberto D'Aversa nel 'lunch match' della 3^ giornata della Serie A 2021-2022. I nerazzurri, in vantaggio per due volte, subiscono due rimonte dai blucerchiati e, pertanto, sono costretti a lasciare per strada i primi due punti del campionato.