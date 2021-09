Milan-Lazio, le probabili formazioni: Pioli ha un dubbio per reparto

Le probabili formazioni di Milan-Lazio, 3^ giornata della Serie A 2021-2022. Le possibili scelte di Stefano Pioli e Maurizio Sarri

QUI MILAN - Pioli recupera Franck Kessié e Zlatan Ibrahimović : l'ivoriano giocherà sicuramente dall'inizio. Qualche dubbio in più, invece, per lo svedese. Certa la staffetta con Ante Rebić , ma bisognerà capire chi dei due partirà titolare e chi, invece, subentrerà nella ripresa. Gli altri due dubbi di Pioli riguardano la difesa, dove Alessio Romagnoli è favorito su Simon Kjær per fare coppia con Fikayo Tomori e la linea della trequarti, dove Alessandro Florenzi dovrebbe giocare titolare e Alexis Saelemaekers , al contrario, accomodarsi in panchina.

QUI LAZIO - Non sembra esserci, invece, alcun dubbio di formazione per Sarri. Confermato il modulo, 4-3-3, confermata in blocco la difesa (con Adam Marušić che gioca terzino destro e l'acciaccato Manuel Lazzari al massimo pronto per la panchina). A centrocampo, tanta fantasia con Sergej Milinković-Savić e Luis Alberto mentre in attacco la velocità e l'imprevedibilità di Pedro e Felipe Anderson saranno al servizio del killer instinct di Ciro Immobile.