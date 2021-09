MILAN TOP NEWS – Parla in conferenza Pioli, ma anche Ibrahimovic

Una giornata ricca di notizie a tinte rossonere. In primo piano l'importante esclusiva a Francesco Ceniti, il giornalista de 'La Gazzetta dello Sport' che ha intervistato Franck Kessie. Tante novità di formazione in vista di Milan-Lazio, match valido per la 3^ giornata di Serie A. Alessandro Florenzi e Alessio Romagnoli verso la titolarità. Infine attenzione al clamoroso retroscena su Luis Alberto: lo spagnolo voleva il Milan. Ecco le Top News di oggi nelle prossime schede!