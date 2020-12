Samp-Milan, Bergonzi: “Ai doriani manca almeno un rigore”

Samp-Milan, l’analisi di Mauro Bergonzi

SAMPDORIA MILAN ULTIME NEWS – Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di alcuni episodi arbitrali: “Gli episodi di Samp-Milan hanno generato meno polemiche di Roma-Sassuolo, perché c’è stata meno grancassa mediatica da parte di Ranieri e dei dirigenti blucerchiati. Il rigore per il Milan lo trovo corretto, in area rossonera l’errore grave è la sbracciata di Romagnoli e anche l’intervento di Gabbia poteva essere punito”.

