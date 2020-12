Sampdoria-Milan 1-2, la moviola: Romagnoli da penalty | Serie A News

Sampdoria-Milan 1-2: Calvarese sbaglia su Romagnoli

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Gianpaolo Calvarese, arbitro di Sampdoria-Milan, giudicato da 5,5 da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Questo perché ha visto bene in occasione del rigore concesso al Diavolo, un po’ meno su quello negato alla Sampdoria.

Ma andiamo con ordine. Al 37′, rischia la seconda ammonizione il centrocampista doriano Adrien Silva, già ammonito, per un intervento in ritardo su Davide Calabria. Quindi, l’episodio del calcio di rigore che sblocca il match. Jakub Jankto si fa anticipare da Theo Hernández di testa. La palla, poi sbatte sul braccio del centrocampista ceco e rigore inevitabile.

Al 55′ altro tocco di mani, stavolta in area rossonera, di Matteo Gabbia su girata di Lorenzo Tonelli. Anche questo, per la ‘rosea‘, sarebbe da penalty, ma il difensore del Milan è vittima di una spinta evidente da parte di un avversario. Al 63′ giusto il giallo, e non il rosso, ad Antonio Candreva che prende per un orecchio Sandro Tonali.

Negato, per ‘La Gazzetta dello Sport‘, un rigore alla Sampdoria al 69′: Alessio Romagnoli salta e, con il braccio largo, colpisce in pieno volto Mikkel Damsgaard. Calvarese non fischia, il VAR non interviene perché l’entità del contatto è valutabile in campo. E sarebbe da penalty. Calciomercato Milan: Pioli ha scelto il difensore per gennaio. Vai alla news >>>