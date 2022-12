Salernitana, sgambatura contro la Gelbison: match vinto dai granata 2-1

(fonte ussalernitana1919.it) - E’ ripresa questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” la preparazione dei granata. Gli uomini di Davide Nicola sono stati impegnati in una sgambatura contro la Gelbison terminata con il risultato di 2 – 1 in favore dei granata. A segno Uliano per gli ospiti su rigore e doppietta di Piatek per i padroni di casa.