Pagelle amichevole PSV-Milan 3-0: Mirante da orrore, si salvano in pochi

È terminata l'amichevole PSV-Milan, ultima amichevole, disputatasi al Philips Stadion di Eindhoven, ecco le pagelle dei rossoneri.

Stefano Bressi

È terminata da poco l'amichevole PSV-Milan 3-0, ultima partita amichevole della pausa, disputatasi al Philips Stadion di Eindhoven. Ecco voti e giudizi dei rossoneri nelle pagelle della nostra www. Nel video qui sotto il commento e le pagelle. Lascia un mi piace, commenta per dire la tua e iscriviti se ti va! :)

Mirante4,5: aveva l'occasione di rubare il posto da secondo portiere, ma la sfrutta malissimo. Colpevole sul secondo gol e autore quasi di un'autorete comica. Inaffidabile. (dal 66' Tatarusanu s.v.)

Calabria 5,5: al rientro da titolare dopo molto tempo, fa il compitino. Difficile aspettarsi di più. Riesce anche a fare qualche bella chiusura. (dal 66' Thiaws.v.)

Kalulu 5: perde un pallone sanguinoso dopo pochi secondi e non si riprende più. Nessuna chiusura in grande stile, lento e impacciato. Fuori forma. (dal 66' Kjaer s.v.)

Fikayo Tomori5,5: come il suo compagno di reparto, non brilla certamente in una partita in cui il Milan prende tre gol. Si fa saltare spesso. Siamo abituati a ben altro. (dal 66' Gabbia s.v.)

Dest5: male sia avanti che dietro. Impreciso, forse non è abituato a giocare sulla fascia sinistra. Madueke fa ciò che vuole su quella fascia. (dal 66' Fodé 6: entra bene in partita, arrivando sul fondo un paio di volte con bei traversoni).

Tonali5: fino a metà primo tempo sembra quasi non esserci. Si vede pochissimo, recupera zero palloni. Sembra in debito di ossigeno. La condizione non è delle migliori. (dal 66' Bakayoko 5: entra e perde subito un paio di palloni).

Bennacer6: l'unico che è tornato subito in grande forma. Ha già i ritmi partita e riesce a gestire tanti palloni con grande qualità. Tra i migliori. (dal 66' Pobega 5,5: corre tanto, corre a vuoto. Impreciso.)

Saelemaekers 6: il primo tempo sembra essere lui contro il PSV. Fa tutto molto bene e conferma le buone sensazioni che già aveva dato nelle amichevoli precedenti. (dal 66' Brahim Diaz s.v.)

De Ketelaere5: salva un gol sulla linea, salvando Tatarusanu da una figuraccia. Per il resto un po' opaco e poco concreto, anche se più vispo rispetto alle ultime uscite. (dal 66' Vranckx 6: ottimo ingresso in partita. Vivace, dinamico e soprattutto sfiora il gol con un gran tiro).

Adli5,5: cerca sempre la giocata e questo va apprezzato. Rispetto ad altre volte, però, è anche molto impreciso. A volte prende pure delle scelte sbagliate. (dal 66' Rafael Leao6: gli basta un terzo di partita per mostrare le sue qualità. Imprendibile).

Rebic 5,5: croce e delizia, come sempre. Suo l'unico tiro in porta del primo tempo e anche l'unico fuori dallo specchio. Però con lui è come andare sulle montagne russe. (dal 45' Lazetic5,5: un po' impacciato. Fatica a essere servito ed è spesso in ritardo). Milan in corsa per un gioiello del calcio europeo: ecco di chi si tratta.