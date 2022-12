Calciomercato Milan – Diavolo in corsa per un gioiello del calcio europeo

Calciomercato invernale alle porte, ma il Milan pensa anche in prospettiva a quello estivo. Piace da matti un potenziale top player. Le news

Daniele Triolo

Il calciomercato riaprirà i battenti lunedì 2 gennaio 2023 con la sessione invernale, ma il Milan pensa, in prospettiva e con largo anticipo, anche alla prossima sessione estiva. Il Diavolo, come noto, avrà bisogno di mettere a segno almeno un colpo in attacco, nel ruolo di centravanti.

Olivier Giroud, che rinnoverà fino al 30 giugno 2024, andrà avanti con l'età e non c'è certezza, al momento, sul prosieguo della carriera di Zlatan Ibrahimović. I rossoneri, pertanto, vorrebbero prendere un numero 9 in grado di prendersi il proscenio per il futuro a breve termine, ma che sia anche pronto subito all'occorrenza.

Calciomercato Milan: Diavolo su Moukoko del Dortmund — Motivo per cui il Milan è tornato a pensare a Randal Kolo Muani, già trattato quando giocava nel Nantes, oggi all'Eintracht Francoforte. Ma se il bomber del Milan 2023-2024 arrivasse sempre dalla Bundesliga? Al Milan, per il calciomercato estivo 2023, infatti, piacerebbe mettere le mani su Youssoufa Moukoko, classe 2004, che si svincolerà dal Borussia Dortmund.

Il centravanti tedesco di origini camerunensi ha rifiutato di prolungare il contratto con il BVB: troppa distanza tra la domanda del suo entourage (6-7 milioni di euro netti a stagione di base fissa più bonus) e l'offerta del club della Ruhr-Vestfalia (3 milioni di euro netti a stagione di base fissa più bonus fino a 6). Di fatto mettendosi sul mercato.

Finirà la stagione in Bundesliga con la squadra di Edin Terzić, con cui finora ha segnato 6 gol e fornito 6 assist in 22 partite, poi andrà via gratis. Dove? Al Milan, inutile negarlo, Moukoko piace: rappresenta il prospetto ideale per la filosofia rossonera. Giovane, con ampi margini di miglioramento, ma già esperto nei top 5 campionati europei e nelle coppe internazionali.

I problemi, nella corsa del Milan al cartellino di Moukoko, di fatto sono due. I quali, secondo noi di 'PianetaMilan.it' sono insormontabili e che alla fine faranno finire il giovane bomber teutonico nella Liga o in Premier League. Il primo è rappresentato dalla richiesta di ingaggio: i rossoneri, quello stipendio lì, lo daranno soltanto a Rafael Leão se accetta il rinnovo.

Grande idea, ma difficilmente realizzabile: Barça avanti a tutti — Il secondo, invece, è rappresentato proprio dalla folta concorrenza per assicurarsi le sue prestazioni. Moukoko piace, molto, al Barcellona (che i 'rumors' indicano essere in pole position su di lui), poi a Manchester United, Liverpool e Chelsea. I 'Blues', dopo l'infortunio di Armando Broja, avrebbero anche voluto prenderlo subito. Con soddisfazione del BVB.

Il ragazzo, però, ha optato per il voler finire l'annata in Germania per poi decidere in autonomia la sua destinazione futura. Milan in corsa, dunque, ma nettamente in svantaggio rispetto alle concorrenti straniere. Rinnovo Giroud, salta tutto? Le ultime news di mercato >>>