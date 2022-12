Calciomercato Milan – Origi fa flop: torna di moda Kolo Muani

Randal Kolo Muani torna ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan. Era già stato seguito la passata estate quando era a costo zero

Il nome di Randal Kolo Muani torna ad infiammare le cronache di calciomercato del Milan, così come era stato per un lasso di tempo l'anno passato. Lo ha riferito 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il Diavolo aveva valutato l'acquisto di Kolo Muani già nell'estate 2021 e poi nella primavera 2022. Il centravanti francese, all'epoca al Nantes, sarebbe potuto arrivare in rossonero a parametro zero poiché in scadenza di contratto con i canarini.

Calciomercato Milan: si riaccende l'interesse per Kolo Muani — Il Milan, però, non era mai arrivato nella fase 'calda' della contrattazione. Si era inserito l'Eintracht Francoforte che, con più decisione e convinzione, aveva convinto il ragazzo a trasferirsi in Bundesliga. Ora, però, a quanto pare si è riacceso l'interesse del club di Via Aldo Rossi nei confronti del classe 1998, artefice di un'ottima prima parte di stagione in Germania (8 gol e 11 assist in 23 partite totali) e di buone prestazioni ai Mondiali in Qatar con la Francia (un gol e un assist in 3 gare).

Olivier Giroud va avanti con l'età, Zlatan Ibrahimović non continuerà a lungo a giocare e i ripetuti guai fisici di Divock Origi, di fatto, rendono finora l'esperienza rossonera del belga ex Liverpool un flop su tutta la linea. Difficile pensare che il Milan faccia qualcosa di importante in attacco nel calciomercato di gennaio; ma in quello estivo è probabile. Kolo Muani potrebbe rappresentare l'innesto ideale per il 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Ben si sposa, infatti, per caratteristiche fisiche e tecniche, con il suo calcio. Inoltre aggiungerebbe centimetri e capacità sulle palle alte.

Costa almeno 35 milioni. E se partisse Leão ... — L'Eintracht valuta Kolo Muani almeno 35 milioni di euro. Un investimento sostenibile per il Milan: è quanto speso in estate per strappare Charles De Ketelaere al Bruges. I conti del club rossonero, poi, sono in netto miglioramento. Possibile che nel prossimo esercizio di bilancio si sfiori il pareggio e, pertanto, Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero avere anche via libera dalla società per investire qualcosa in più rispetto alle recenti sessioni di trattative. Nel caso in cui, poi, fosse ceduto Rafael Leão al miglior offerente, il Diavolo avrebbe enorme liquidità per prendere sia Kolo Muani sia il sostituto del portoghese. Mercato Milan, un bomber dalla Liga per Pioli? Le ultime news >>>