Calciomercato Milan – Un bomber dalla Liga per Pioli? Le ultime news

Lunedì 2 gennaio 2023 riaprirà i battenti il calciomercato. Inizierà la sessione invernale e il Milan sta sondando, con attenzione, il panorama calcistico italiano e internazionale alla ricerca di giocatori che possano far compiere il salto di qualità alla squadra rossonera. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara giudicano l'organico attuale competitivo, ma non si faranno cogliere impreparati nel caso in cui dovesse spuntare fuori qualche occasione importante.