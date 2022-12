Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, salta tutto? Ecco le ultime news

Sembra complicarsi, molto, il rinnovo del contratto di Olivier Giroud con il Milan . Queste le ultime notizie su una delle questioni di calciomercato del momento, in casa rossonera. Ma come è possibile, visto che tutto lasciava presagire il contrario?

'SportItalia' ha sottolineato come Giroud abbia discusso, tramite i suoi agenti, il rinnovo del contratto con il Milan. Ma, al momento, le parti sono molto distanti . Il calciatore francese andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2023 e la proposta del Diavolo è di un altro anno di contratto - scadenza 30 giugno 2024 - a 2,5 milioni di euro.

Proposta, questa, che Giroud non prende neanche in considerazione . L'obiettivo del centravanti della Francia vicecampione mondiale, che percepisce ora 3,5 milioni di euro a stagione ora, è un rinnovo a 4 . Oggi, però, non ci sono le condizioni affinché i negoziati vadano in porto.

A tutto ciò, ha concluso 'SI', vanno aggiunti altri due particolari. Giroud vorrebbe tornare in Premier League e sua moglie non sarebbe più felice di vivere a Milano. Il direttore tecnico Paolo Maldini prova a convincerlo a rinnovare ma ora l'obiettivo principale è non far esplodere il caos in pieno mercato invernale.