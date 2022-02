Salernitana-Milan 2-2: al vantaggio di Djuric risponde Rebic

Due gol in pochi minuti in Salernitana-Milan: prima segna Djuric di testa, poi una gran rete di Rebic dalla distanza. Di nuovo parità.

Due gol in pochi minuti in Salernitana-Milan, con il primo vantaggio granata e il pareggio quasi immediato dei rossoneri. La prima rete è di Milan Djuric, bosniaco classe 1990 che ha sfruttato al meglio un cross dalla destra. Colpo di testa dal centro dell'area di rigore piazzato all'angolino sinistro. Sfruttato anche un buco nella difesa milanista. Poco dopo ha risposto Ante Rebic, croato classe 1993 tornato al gol con una grande rete. Conclusione dalla lunghissima distanza con palla che prende un effetto strano e si va a insaccare all'angolino basso, alla destra del portiere. Pochi minuti ancora per l'assalto rossonero per cercare di vincerla. Segui live il match con la nostra cronaca testuale >>>