Saelemaekers Inarrestabile: quattro gol nel 2025 e la Roma insegue il riscatto dal Milan

Inizia a prendere forma una stagione straordinaria per Alexis Saelemaekers, che con la rete segnata contro il Como nel 27° turno di Serie A, ha consolidato il suo status di centrocampista più prolifico del 2025. Con ben quattro gol finora, il belga ha dimostrato di essere in grande forma, segnando con continuità e diventando un elemento fondamentale per i giallorossi.