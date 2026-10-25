Sfida importante quella di questa sera: il Milan cerca continuità di risultati, l'Udinese deve rialzarsi dopo brutte prestazioni in Serie A

Matteo Chini
- Milano
Omari Hutchinson (attaccante AC Milan), qui durante Milan-Atalanta 3-2 (Serie A 2026-2027)

Udinese-Milan, le probabili formazioni: quante assenze per Amorim. Hutchinson sarà titolare

Alle 20:45 il Milan torna in campo per la gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026-27: sfida all'Udinese presso il 'Bluenergy Stadium' di Udine. I rossoneri devono fare a meno di tanti big fuori per infortunio, ma devono cercare continuità in campionato dopo la vittoria a San Siro contro l'Atalanta. Poco prima dell'inizio della gara ha parlato a 'DAZN' Kosta Runjaić, allenatore dell'Udinese. Ecco le sue parole.

Udinese-Milan, le parole di Runjaić

"Penso che dobbiamo continuare a lavorare e giocare meglio di come abbiamo fatto l'altra volta. Siamo in questa situazione e dobbiamo provare a uscirne. Abbiamo giocato due ottime stagioni, non siamo mai scesi sotto il dodicesimo posto. Non è solo una questione mia personale. Sto mettendo tutto me stesso per provare a cambiare le cose".
Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026-27: nel pre partita di DAZN ha parlato Kosta Runjaić, allenatore dell'Udinese

Su Zaniolo e Davis

"Ci sono mancati molto, eravamo senza alcuni elementi chiave. Zaniolo partirà dalla panchina ma entrerà nel secondo tempo. Sia lui che Davis hanno tanta qualità e sono fondamentali per noi".

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