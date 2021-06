Roma, ufficiale: Maurizio Costanzo nuovo capo comunicazione | News

Maurizio Costanzo, volto noto della televisione italiana, è ufficialmente il nuovo responsabile di strategie della comunicazione della Roma

Maurizio Costanzo è ufficialmente il nuovo responsabile delle strategie di comunicazione dell'AS Roma. 'Calcio&Finanza' ha riportato le dichiarazioni del noto volto della televisione italiana in merito al suo nuovo ruolo all'interno del club giallorosso. "Ho firmato un accordo con l'AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione", queste le parole di Maurizio Costanzo.