Calciomercato Milan, top news: le ultime su Giroud, Calhanoglu e Ziyech

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 10 giugno 2021, sul calciomercato del Milan. Continua il forte interesse per Giroud da parte dei rossoneri, con il Chelsea che pare essere disposto a cederlo gratis. Possibile svolta per il futuro di Calhanoglu: il turco potrebbe accettare l'offerta di rinnovo della società di via Aldo Rossi. Un altro nome 'blue' accostato al 'Diavolo'. Si tratta del centrocampista Hakim Ziyech. Tutte le notizie potrete leggerle nelle prossime pagine o su 'PianetaMilan.it'. L'articolo è in costante aggiornamento.